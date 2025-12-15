© Ilgiorno.it - Truffa del finto carabiniere, smantellata banda di 21 persone: a capo una 96enne. Bottino da 2,5 milioni

Milano, 15 dicembre 2025 – Furti, ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio. Queste le accuse con cui i carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal Gip del tribunale di Milano, a carico, fra gli altri, di 21 persone. Di questi indagati, uno era già detenuto per altra causa, sei sono stati associati in carcere, nove agli arresti domiciliari e cinque sono stati sottoposti all’obbligo di dimora. Si tratta in particolare di truffatori che ricorrevano al trucco del ‘ falso carabiniere’ per rubare denaro soprattutto a persone anziane. Ilgiorno.it

Anziani nel mirino dei finti carabinieri: un bottino da 2,5 milioni - I proventi dei furti, stimati in circa 2,5 milioni di euro, venivano trasportati all’estero, spesso nascosti all’interno di un camper, e “ripuliti” grazie alla complicità di gioiellerie e compro oro. mbnews.it