Truffa anziano a Roma smascherato finge chiamata e chiede aiuto | Mi hanno sequestrato

A Roma, un uomo ha tentato di truffare un anziano fingendo di essere un avvocato e simulando una chiamata alla polizia per chiedere aiuto. Tuttavia, è stato scoperto e smascherato da un 52enne, figlio della vittima, interrompendo così il tentativo di raggiro.

© Romatoday.it - Truffa anziano a Roma, smascherato finge chiamata e chiede aiuto: "Mi hanno sequestrato" Ha provato a fingersi un avvocato per rubare soldi a un anziano. Beccato da un 52enne, figlio della vittima, ha simulato una telefonata alla polizia, chiedendo aiuto. Dopodiché, ne è nata una colluttazione prima di essere bloccato dagli agenti. Un 28enne, originario di Napoli, è stato arrestato. Romatoday.it Tenta di truffare 89enne, incastrato dalle telecamere - Estate in diretta 01/07/2024 Truffatore smascherato. Anziano sventa il raggiro del falso bonifico bancario - Una telefonata da Roma di un fantomatico dirigente bancario che gli chiedeva un bonifico di quasi 10mila euro. msn.com

Roma. Bluff del finto carabiniere smascherato dalla Polizia di Stato. Giovane truffatore arrestato “sotto le vesti” di ufficiale giudiziario. - Era iniziata come una truffa delle più comuni, con una voce ferma al telefono ed una donna anziana messa sotto pressione. ventonuovo.eu

Cittadina straniera ha tentato una truffa ai danni di un anziano spezzino - facebook.com facebook