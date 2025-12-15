Trovato un cadavere nei fossi di Livorno | è giallo sulle cause

Nella mattinata di oggi, i canali di Livorno sono stati teatro di un inquietante ritrovamento: un cadavere è stato rinvenuto nei fossi cittadini. L'evento ha suscitato grande attenzione, mentre le autorità indagano sulle cause di questa tragedia. La scoperta ha aperto un mistero ancora da chiarire sulla vicenda.

LIVORNO – Una mattinata iniziata nel peggiore dei modi per il ritrovamento di un corpo senza vita nei canali cittadini. Il dramma si è consumato lungo gli Scali delle Cantine, all’angolo con piazza Garibaldi, dove oggi (15 dicembre) è stato rinvenuto il cadavere di un uomo riverso nell’acqua. L’allarme è scattato intorno alle 11, quando alcuni passanti hanno notato la sagoma immobile del corpo galleggiare tra due imbarcazioni ormeggiate lungo il fossato. Immediata è partita la chiamata al Numero unico di emergenza 112, che ha attivato un imponente spiegamento di forze e soccorsi. Sul luogo della tragica scoperta si sono precipitate con urgenza un’ambulanza della Croce Rossa e un’automedica, il cui personale non ha potuto far altro che constatare il decesso. Corrieretoscano.it

Livorno | Dramma sul Pontino, uomo trovato morto nei fossi: indaga la polizia - Dramma sul Pontino dove il corpo privo di vita di un uomo è stato rinvenuto nei fossi lungo gli Scali delle Cantine, angolo piazza Garibaldi, nella mattina di oggi, lunedì 15 dicembre. livornotoday.it