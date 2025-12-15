Trovato morto in un baule si attende l' autopsia per capire le cause del decesso

È stato rinvenuto il corpo di Lorenzo Paolieri in un baule: si attendono i risultati dell'autopsia per chiarire le cause e i tempi del decesso. Gli approfondimenti medico-legali sono fondamentali per fare luce sulla vicenda e ricostruire le circostanze che hanno portato alla tragica scoperta.

© Firenzetoday.it - Trovato morto in un baule, si attende l'autopsia per capire le cause del decesso Per stabilire quando sia avvenuta e cosa abbia provocato la morte di Lorenzo Paolieri sono necessari altri accertamenti medico legali. Si attende, quindi, l'autopsia che verrà disposta nelle prossime ore dal sostituto procuratore Lorenzo Boscagli, come si legge su La Nazione. Il corpo dell'uomo.

Il giallo di Lorenzo Paolieri, trovato in un baule: «Era morto da almeno due anni». Mamma e fratelli in ospedale: cosa sappiamo - Serviranno altri accertamenti medico legali per stabilire quando e cosa abbia provocato il decesso di Lorenzo Paolieri, l'uomo di 32 anni i cui ... msn.com

Il corpo di un uomo, morto da diverso tempo, è stato ritrovato in un baule nella casa dove viveva con l'anziana madre e i fratelli a Sant'Angelo a Lecore, in provincia di Firenze. Il cadavere è stato scoperto durante un'ispezione dei vigili urbani, attivati da una s x.com