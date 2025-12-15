Trovato morto in un baule si attende l' autopsia per capire le cause del decesso

È stato rinvenuto il corpo di Lorenzo Paolieri in un baule: si attendono i risultati dell'autopsia per chiarire le cause e i tempi del decesso. Gli approfondimenti medico-legali sono fondamentali per fare luce sulla vicenda e ricostruire le circostanze che hanno portato alla tragica scoperta.

Per stabilire quando sia avvenuta e cosa abbia provocato la morte di Lorenzo Paolieri sono necessari altri accertamenti medico legali. Si attende, quindi, l'autopsia che verrà disposta nelle prossime ore dal sostituto procuratore Lorenzo Boscagli, come si legge su La Nazione. Il corpo dell'uomo. Firenzetoday.it

