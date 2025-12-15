Trovato con 6 etti di cocaina in casa gli avrebbero fruttato 50mila euro

Durante una recente perquisizione in zona Trento Nord, è stato trovato un ingente quantitativo di cocaina in casa di un uomo, del valore stimato di circa 50mila euro. L'operazione ha portato all'arresto del sospettato, che ora si trova in custodia, evidenziando l'importanza delle attività di contrasto al traffico di droga.

In casa aveva un quantitativo di cocaina tale che gli avrebbe potuto fruttare tranquillamente 50mila euro: è per questo che, nei giorni scorsi, un uomo è finito in manette a seguito di una perquisizione nella sua abitazione in zona Trento Nord.Durante il controllo, la polizia ha trovato poco più.

Sei etti di cocaina in casa - Nel corso della perquisizione, in particolare, è stata rinvenuta cocaina, divisa in vari blocchi, per un peso complessivo di oltre 600 grammi, oltre ad un bilancino di precisione e a materiale per il ...