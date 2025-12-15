Trovato con 6 etti di cocaina in casa gli avrebbero fruttato 50mila euro

Durante una perquisizione a Trento Nord, è stato trovato un ingente quantitativo di cocaina in casa di un uomo, che avrebbe potuto fruttare circa 50mila euro. L'intervento ha portato all'arresto dell'uomo, che ora è sotto indagine per il possesso e il traffico di sostanze stupefacenti.

In casa aveva un quantitativo di cocaina tale che gli avrebbe potuto fruttare tranquillamente 50mila euro: è per questo che, nei giorni scorsi, un uomo è finito in manette a seguito di una perquisizione nella sua abitazione in zona Trento Nord.Durante il controllo, la polizia ha trovato poco più.

