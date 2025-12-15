Tropico chiude il tour 2025 a Napoli | doppio appuntamento al Palapartenope

TROPICO conclude il suo TROPICO TOUR 2025 con due imperdibili concerti a Napoli, al Palapartenope, il 22 e 23 dicembre. Dopo un tour ricco di successi, l'artista chiude la tournée nella città partenopea, offrendo ai fan un doppio appuntamento live prodotto da Magellano Concerti.

TROPICO termina il TROPICO TOUR 2025 con un doppio appuntamento a Napoli presso il Palapartenope lunedì 22 (sold out) e martedì 23 dicembre a partire dalle ore 21 prodotto da Magellano Concerti.Il tour partito da Roma ha attraversato le principali città italiane, accompagnando il pubblico dentro.

