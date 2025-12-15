Tropico chiude il tour 2025 a Napoli | doppio appuntamento al Palapartenope
TROPICO conclude il suo TROPICO TOUR 2025 con due imperdibili concerti a Napoli, al Palapartenope, il 22 e 23 dicembre. Dopo un tour ricco di successi, l'artista chiude la tournée nella città partenopea, offrendo ai fan un doppio appuntamento live prodotto da Magellano Concerti.
TROPICO - Si Nun Me Vuò Bene Cchiù
