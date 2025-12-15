Trofeo N5 Italia – Il titolo 2025 si è deciso al Prealpi Master Show

David Bizzozero e Denis Tosetto conquistano il Trofeo N5 2025 al volante della DS3 N5, al termine di una stagione intensa e combattuta. Decisiva la finale a coefficiente doppio del Prealpi Master Show. Impegno, costanza e lucidità hanno premiato David Bizzozero e Denis Tosetto, che al Prealpi Master Show hanno conquistato il titolo 2025 del . Tuttorally.news

Coppa Italia Taekwondo Trofeo città di Napoli Il taekwondo Team Di Franco guidato dal Maestro Leonardo Di Franco e dall' istruttore Giuliano Pirrazzo ottiene un prestigioso risultato ori (-7-) 1 Calabrese Simone forme 1 Lacaita Antonio combattimenti 1 Fabio - facebook.com facebook