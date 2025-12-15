Trieste detenuto pakistano salta dai ponteggi ed evade dal carcere

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante lavori di ristrutturazione, un detenuto pachistano è riuscito a evadere dal carcere di Trieste saltando dai ponteggi. K. N. è fuggito senza essere notato, suscitando preoccupazione per la sicurezza e la gestione delle strutture penitenziarie locali.

