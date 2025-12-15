Treviso vince adesso la Una Hotels è ultima Il club però non cambia | avanti con Priftis

Dopo la vittoria di Treviso e la conseguente discesa in classifica della Una Hotels, il club conferma la fiducia nel proprio allenatore, Priftis. Nonostante l’ottava sconfitta consecutiva in campionato, la proprietà e i giocatori continuano a sostenere il coach greco, mantenendo la stabilità e puntando a invertire il trend negativo.

© Ilrestodelcarlino.it - Treviso vince, adesso la Una Hotels è ultima. Il club però non cambia: avanti con Priftis Avanti con Priftis, nonostante l’ottava sconfitta di fila in campionato. Il coach greco ha la fiducia della proprietà, del management ma anche, stando a quanto filtra dallo spogliatoio, dei giocatori. Dei biancorossi di più lunga milizia, perché conoscono bene il carattere deciso e fumantino dell’allenatore ellenico unito però a qualità tecniche e professionali di eccellente livello, ma anche dei nuovi arrivati, in ragione del fatto che, dopo il necessario periodo di adattamento, quasi tutti riescono a esprimersi secondo i dettami del credo cestistico di Priftis adattato al collettivo reggiano. Ilrestodelcarlino.it Questa purtroppo è Milano....?? #ruzzaorologi #orologio #rapina Treviso vince, adesso la Una Hotels è ultima. Il club però non cambia: avanti con Priftis - Avanti con Priftis, nonostante l’ottava sconfitta di fila in campionato. ilrestodelcarlino.it

L’Una Hotels cade in casa contro Treviso - L’Una Hotels cade in casa contro Treviso, ultima in classifica, prima di stasera ancora a quota 0 e apparsa, sinceramente, ... ilrestodelcarlino.it

TREVISO RISPONDE PRESENTE Prima vittoria casalinga per la Nutribullet che si prende due punti preziosi contro Cantù. Il finale... https://www.pianetabasket.com/legabasket-serie-a/live-contro-cantu-treviso-rompe-il-tabu-e-vince-la-prima-stagionale-in-ca - facebook.com facebook

Grande successo per l’evento che in mattinata ha attraversato strade e piazze del centro storico. #Veneto #Treviso #Cronaca #Sport x.com