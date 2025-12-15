Treviso vince adesso la Una Hotels è ultima Il club però non cambia | avanti con Priftis

Dopo la vittoria di Treviso e la conseguente discesa in classifica della Una Hotels, il club conferma la fiducia nel proprio allenatore, Priftis. Nonostante l’ottava sconfitta consecutiva in campionato, la proprietà e i giocatori continuano a sostenere il coach greco, mantenendo la stabilità e puntando a invertire il trend negativo.

Avanti con Priftis, nonostante l’ottava sconfitta di fila in campionato. Il coach greco ha la fiducia della proprietà, del management ma anche, stando a quanto filtra dallo spogliatoio, dei giocatori. Dei biancorossi di più lunga milizia, perché conoscono bene il carattere deciso e fumantino dell’allenatore ellenico unito però a qualità tecniche e professionali di eccellente livello, ma anche dei nuovi arrivati, in ragione del fatto che, dopo il necessario periodo di adattamento, quasi tutti riescono a esprimersi secondo i dettami del credo cestistico di Priftis adattato al collettivo reggiano. Ilrestodelcarlino.it

