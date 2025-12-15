Trestina comunque a testa alta Prato altra vittoria in casa

Una vittoria importante per il Prato, che supera la Trestina con un risultato di 2-1 tra le mura amiche. La partita si è rivelata combattuta, con occasioni e emozioni da entrambe le parti, ma alla fine i tre punti sono rimasti nelle mani dei padroni di casa.

PRATO 2 TRESTINA 1 PRATO (4-3-1-2): Furghieri; Berizzi, Risaliti, Polvani, D'Orsi; Cela (35's.t. Zanon), Greselin (40's.t. Boccardi), Cesari (33's.t. Limberti); Rinaldini (22's.t. Andreoli); Gioè, Verde (12's.t. Rossetti). A disposizione: Fantoni, Corsa, Mencagli, Mastrolia. Allenatore: Venturi. TRESTINA (3-4-3): Bonifacio; Ubaldi (29's.t. Granturchelli), De Meio, Sensi; D'Angelo (1's.t. Cuccarini), Tolomello (20's.t. Confessore), Ferrarese, Giuliani; Mercuri (40's.t. Bussotti), Proietti Zolla, Priore. A disposizione: Migliorati T., Ferri Marini, Cecchetti, Migliorati. Allenatore: Calori. ARBITRO: Bruschi di Ferrara (Mirabella di Acireale e Casula di Carbonia).

