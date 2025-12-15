Negli anni Ottanta, il jersey, tradizionalmente considerato un tessuto informale, si trasforma grazie a Pinko e Bardazzi, che riscoprono il suo potenziale per creare capi di alta moda. Questa intuizione segna un punto di svolta nell’eleganza italiana, riscrivendo le regole del tailoring femminile e dando vita a un nuovo stile che ancora oggi influenza il panorama moda.

© Nonewsmagazine.com - Trent’anni di jersey: quando Pinko e Bardazzi hanno riscritto l’eleganza italiana

Il jersey non era che un tessuto da tempo libero, relegato alle maglie sportive e ai capi informali. Poi, alla fine degli anni Ottanta, qualcuno ha avuto un’intuizione che avrebbe cambiato il volto del tailoring femminile italiano. Cristina Rubini, co-fondatrice di Pinko, insieme all’azienda tessile toscana Bardazzi, ha trasformato quel materiale morbido in uno strumento di raffinatezza contemporanea. Una scommessa che oggi, a distanza di oltre tre decenni, si celebra come emblema del Made in Italy. https:www.bardazzi.itwp-contentuploads202511TESTATA-SITO-BARDAZZI-PINKO.mp4 L’alchimia tra visione e tecnica. Nonewsmagazine.com

