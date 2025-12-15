Trentamila presenze per la Notte Bianca | Risultato straordinario

La Notte Bianca di Caserta ha raggiunto un risultato eccezionale, con circa 30.000 presenze che hanno animato il centro urbano. L'evento ha trasformato la città in un palcoscenico diffuso, coinvolgendo residenti e visitatori in un'atmosfera di musica, spettacoli e performance artistiche, creando un momento di grande entusiasmo e vivacità.

