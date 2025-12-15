Treni Bologna-Vienna Monaco | fine lavori tornano i collegamenti internazionali

Da oggi, 15 dicembre, riprendono i collegamenti internazionali notturni tra Roma, Vienna e Monaco di Baviera, dopo la sospensione di settembre per lavori sulla tratta Bologna–Prato. I treni EuroNight, gestiti da Trenitalia e ÖBB, riprendono così il loro servizio, garantendo nuovamente collegamenti veloci e comodi tra Italia e destinazioni europee.

