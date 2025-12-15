Tredicesima NoiPA arriva l’assegno di dicembre ai dipendenti pubblici e pensionati

È stato annunciato l’arrivo della tredicesima di dicembre per i dipendenti pubblici e pensionati. Dopo attese e incertezze, NoiPA ha finalmente avviato gli accrediti dello stipendio natalizio e della mensilità aggiuntiva, portando sollievo e soddisfazione tra i lavoratori del settore pubblico.

Dopo giorni di trepidazione, soprattutto tra il personale scolastico, il momento è arrivato. Da qualche ora, NoiPA ha avviato gli accrediti dello stipendio di dicembre e della tanto attesa tredicesima mensilità per i dipendenti pubblici. L'operazione conferma, nonostante l'iniziale allarme, il rispetto della tabella di marcia che prevedeva l'arrivo delle somme entro la metà del mese. Il sollievo dopo il ritardo iniziale. Le preoccupazioni erano nate a inizio dicembre, causa un ritardo anomalo nella pubblicazione online dei cedolini sul portale NoiPA, un passaggio che precede l'effettivo pagamento.

