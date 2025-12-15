Tredicesima | in Puglia una famiglia su tre la destina a regali e tavolate delle feste Coldiretti
Con l’arrivo della tredicesima, in Puglia più di un milione di pensionati e altrettanti lavoratori si preparano a destinare questa somma a regali, cene festive e viaggi, contribuendo a un clima di festa diffuso tra le famiglie della regione. Coldiretti evidenzia come una famiglia su tre utilizzi questa entrata per le spese natalizie.
Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Con l’arrivo della tredicesima mensilità, oltre 2 milioni di pugliesi – più di 1 milione di pensionati e quasi 1 milione di lavoratori dipendenti – si preparano alle spese di Natale, tra regali, prodotti alimentari per le tavole delle feste e viaggi. È quanto emerge da un sondaggio di Coldiretti Puglia, diffuso in occasione dell’avvio dei pagamenti della tredicesima, che interessa oltre il 50% dei cittadini pugliesi, circa 2,1 milioni secondo le stime dell’ufficio studi della CGIA di Mestre. L’appuntamento con la tredicesima – sottolinea Coldiretti Puglia – rappresenta un sostegno fondamentale per affrontare i pagamenti di bollette, affitti e mutui, ma coincide anche con il saldo dell’Imu, che pesa sui bilanci di fine anno. Noinotizie.it
