Trecento parole di pace Spunta l'Arca di Tresoldi nel giardino di Emergency

L'Arca di Tresoldi, installata nel giardino di Emergency, rappresenta un'opera collettiva di 300 parole selezionate dalla comunità. Un simbolo di speranza, fragilità e resistenza, questa installazione trasforma le parole in un messaggio di pace condiviso, riflettendo i valori di solidarietà e rinascita. Un gesto artistico che unisce e ispira, invitando a riflettere sul potere delle parole e della comunità.

Trecento parole, scelte dai cittadini, parole di speranza, fragilità e resistenza, trasformate in un intervento artistico collettivo. A partire dal pensiero di Gino Strada: "Non è mai troppo tardi per andare nella direzione giusta". Ieri è stata inaugurata l’opera pubblica dello street artist Ivan Tresoldi, nel giardino di Emergency, in via Santa Croce, a due passi dal Museo Diocesano, dietro piazza Sant’Eustorgio, visitabile da chiunque voglia soffermarsi a pensare. "L’Arca è un’opera che ci contiene tutti", ha dichiarato l’artista. Alcuni dei listelli di legno utilizzati, raccolti da Ivan e ricavati anche dai resti del barcone naufragato a Cutro, in Calabria, custodiscono storie, memorie, ogni parola si intreccia alle altre formando una mappa di memoria condivisa e di resistenza civile. Ilgiorno.it

