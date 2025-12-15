Trecento parole di pace Spunta l’Arca di Tresoldi nel giardino di Emergency

L'Arca di Tresoldi, installata nel giardino di Emergency, rappresenta un'opera collettiva di 300 parole selezionate dalla comunità. Un simbolo di speranza, fragilità e resistenza, questa installazione trasforma le parole in un messaggio di pace condiviso, riflettendo i valori di solidarietà e rinascita. Un gesto artistico che unisce e ispira, invitando a riflettere sul potere delle parole e della comunità.

© Ilgiorno.it - Trecento parole di pace. Spunta l’Arca di Tresoldi nel giardino di Emergency Trecento parole, scelte dai cittadini, parole di speranza, fragilità e resistenza, trasformate in un intervento artistico collettivo. A partire dal pensiero di Gino Strada: "Non è mai troppo tardi per andare nella direzione giusta". Ieri è stata inaugurata l’opera pubblica dello street artist Ivan Tresoldi, nel giardino di Emergency, in via Santa Croce, a due passi dal Museo Diocesano, dietro piazza Sant’Eustorgio, visitabile da chiunque voglia soffermarsi a pensare. "L’Arca è un’opera che ci contiene tutti", ha dichiarato l’artista. Alcuni dei listelli di legno utilizzati, raccolti da Ivan e ricavati anche dai resti del barcone naufragato a Cutro, in Calabria, custodiscono storie, memorie, ogni parola si intreccia alle altre formando una mappa di memoria condivisa e di resistenza civile. Ilgiorno.it QUANDO HAI 30 ANNI E VEDI UN MARANZA 😅 - iPantellas & Roberryc Trecento parole di pace. Spunta l’Arca di Tresoldi nel giardino di Emergency - L’artista ha raccolto frammenti della barca del naufragio di Cutro, in Calabria. ilgiorno.it

La mia Arca, 300 parole di pace: l’installazione di Ivan Tresoldi per Emergency - Poesia e resti di un barcone naufragato: «Questi legni intrisi delle speranze di chi li ha stretti» ... msn.com

Trecento metri totalmente riqualificati: sabato l’accensione delle luci di artista con le parole ‘Bologna è una regola’ di Luca Carboni - facebook.com facebook

La mia Arca, 300 parole di pace Dopodomani a Casa Emergency di Milano, l’inaugurazione de “L’Arca”, opera di poesia di strada e arte pubblica di Ivan Tresoldi, autore dei versi “Chi getta semi al vento farà fiorire il cielo"; "il futuro non è più quello di una volta x.com