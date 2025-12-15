Tre ventenni in carcere per l' agguato al parco

Tre giovani di circa 20 anni sono stati arrestati e portati in carcere in relazione all'agguato avvenuto al parco Svolta a Medicina nella notte di Halloween. L'operazione, eseguita dai carabinieri su disposizione del Gip, ha portato alla custodia cautelare dei tre italiani, ritenuti coinvolti nel brutale pestaggio.

Svolta nelle indagini sul brutale pestaggio avvenuto la notte di Halloween a Medicina. I carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip che ha portato dietro le sbarre tre ventenni italiani, tutti residenti in zona, con l'accusa di concorso in.