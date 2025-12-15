Tre studiosi autorevoli lasciano Limes | Troppo filo russo
Tre rinomati studiosi hanno lasciato la rivista Limes, suscitando attenzione e polemiche. La motivazione principale riguarda la percepita eccessiva vicinanza della pubblicazione alla posizione filo russa, sollevando dubbi sulla sua autonomia e obiettività nel panorama della geopolitica internazionale.
Tira una brutta aria a Limes, la prestigiosa rivista di geopolitica diretta da Lucio Caracciolo. Tre studiosi importanti hanno deiso di andarsene, tutti per lo stesso motivo: la linea troppo filo Mosca. Vediamo di chi si tratta. Federigo Argentieri, professore di scienze politiche e direttore del Guarini Institute for Public Affairs della John Cabot University, Franz Giustincich e Giorgio Arfaras (che faceva parte del consiglio scientifico). Il primo ha fatto parte del consiglio redazionale fin dalla nascita della rivista, avvenuta nel 1993. Cosa è accaduto. Lo scorso mese di novembre Argentieri ha inviato un telegramma per chiedere, formalmente, di essere depennato dal suddetto comitato. Ilgiornale.it
Ufo I documenti ufficiali Umberto Visani
Tre studiosi autorevoli lasciano Limes: "Troppo filo russo" - Clamorosa uscita dalla rivista di tre firme autorevoli: il professore della John Cabot, Franz Giustincich e Giorgio Arfaras. ilgiornale.it
Tre studiosi lasciano Limes. Argentieri: ‘una nube tossica sull’Ucraina’ - Si riferisce all’annessione della Crimea e alla guerra nel Donbas. msn.com
PALESTINA ANTISEMITISMO, GLI INTELLETTUALI EBRAICI CONTRO I DDL DELRIO&C. L'iniziativa. Il messaggio di studiosi e scrittori, tra cui Foa, Lerner e Ginzburg: “Criticare Israele non è antisemitismo, ma è libertà” di Tommaso Rodano FQ - 06.12.2025 - - facebook.com facebook