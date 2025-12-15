Tre studiosi autorevoli lasciano Limes | Troppo filo russo

Tre rinomati studiosi hanno lasciato la rivista Limes, suscitando attenzione e polemiche. La motivazione principale riguarda la percepita eccessiva vicinanza della pubblicazione alla posizione filo russa, sollevando dubbi sulla sua autonomia e obiettività nel panorama della geopolitica internazionale.

Tira una brutta aria a Limes, la prestigiosa rivista di geopolitica diretta da Lucio Caracciolo. Tre studiosi importanti hanno deiso di andarsene, tutti per lo stesso motivo: la linea troppo filo Mosca. Vediamo di chi si tratta. Federigo Argentieri, professore di scienze politiche e direttore del Guarini Institute for Public Affairs della John Cabot University, Franz Giustincich e Giorgio Arfaras (che faceva parte del consiglio scientifico). Il primo ha fatto parte del consiglio redazionale fin dalla nascita della rivista, avvenuta nel 1993. Cosa è accaduto. Lo scorso mese di novembre Argentieri ha inviato un telegramma per chiedere, formalmente, di essere depennato dal suddetto comitato. Ilgiornale.it

