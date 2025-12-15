Tre saggi una stella un viaggio… verso il Presepe di Ausonia

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 5 gennaio, il centro storico di Ausonia si trasformerà in un suggestivo palcoscenico con un percorso itinerante dedicato al Presepe. Tra scene, costumi e ambientazioni d’epoca, l’evento vuole riscoprire le tradizioni natalizie, offrendo un’esperienza coinvolgente e ricca di fascino per tutta la comunità.

tre saggi una stella un viaggio8230 verso il presepe di ausonia

© Frosinonetoday.it - Tre saggi, una stella, un viaggio… verso il Presepe di Ausonia

Lunedì 5 gennaio, dalle 16:30, il centro storico di Ausonia si animerà con un percorso itinerante fatto di scene, costumi e ambientazioni d’epoca, pensato per riportare alla luce il fascino delle rappresentazioni di un tempo.Il nostro Presepe Vivente prenderà forma tappa dopo tappa, fino al. Frosinonetoday.it