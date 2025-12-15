Tre nuovi ambasciatori olimpici | Grottaminarda rappresentata da tre tedofori a Milano-Cortina 2026

Tre giovani di Grottaminarda sono stati scelti come ambasciatori olimpici per portare la Torcia di Milano-Cortina 2026. La loro selezione rappresenta un momento di grande orgoglio per l'intera comunità e l'Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Marcantonio Spera, sottolineando l'importanza della partecipazione locale a un evento di risonanza internazionale.

Sono ben tre i giovani di Grottaminarda selezionati per portare la Torcia Olimpica di Milano-Cortina 2026, circostanza che riempie di orgoglio l'Amministrazione comunale guidata da Marcantonio Spera e l'interà comunità.I tre tedofori che percorreranno alcuni tratti campani dei circa 12 mila.

