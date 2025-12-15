Tre fucili in casa senza porto d’armi | arrestato un 46enne di Montichiari

Un uomo di 46 anni di Montichiari è stato arrestato dopo il ritrovamento di tre fucili illegalmente detenuti nella sua abitazione. L’operazione dei militari dell’Arma ha portato alla scoperta di un arsenale non autorizzato, sollevando interrogativi sulle motivazioni e sulle attività dell’uomo. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli e le eventuali responsabilità.

© Ilgiorno.it - Tre fucili in casa senza porto d’armi: arrestato un 46enne di Montichiari Montichiari (Brescia), 15 dicembre 2025 – È stato trovato con un arsenale illegalmente detenuto nella sua abitazione della bassa bresciana e ora dovrà spiegare ai militari dell’Arma perché ne era dotato e che cosa faceva con dei fucili in casa. Intanto è stato arrestato. I militari della Stazione carabinieri di Montichiari, impegnati in un servizio finalizzato a verificare i requisiti e le autorizzazioni di pubblica sicurezza dei numerosi detentori di armi, hanno sorpreso un cittadino monteclarense con i titoli autorizzativi scaduti nel 2022 e all’interno dell’abitazione, tre armi da fuoco illegalmente detenute con il relativo munizionamento. Ilgiorno.it fucile libera vendita un po' più potente :) Teneva in casa tre fucili detenuti illegalmente, arrestato 47enne di Montichiari - Le sue autorizzazioni erano scadute nel 2022, ma all’interno dell'abitazione sono state trovate tre armi da fuoco con le relative munizioni. quibrescia.it

Aveva il porto d’armi scaduto dal 2022 ma tre fucili in casa: arrestato - Le armi da fuoco in un’abitazione di Montichiari: il 47enne ha fornito spiegazioni che non hanno convinto i militari ... giornaledibrescia.it

