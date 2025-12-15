Tre bustarelle per favorire una coop | ecco perché è stato condannato Di Giovanni il super burocrate di Agrigento

L'ex funzionario pubblico Di Giovanni di Agrigento è stato condannato per aver ricevuto tre bustarelle, utilizzando la sua posizione per ottenere tangenti per un totale di almeno 7.000 euro. L'episodio evidenzia le problematiche legate alla corruzione nella pubblica amministrazione e le conseguenze legali di comportamenti illeciti.

© Agrigentonotizie.it - "Tre bustarelle per favorire una coop": ecco perché è stato condannato Di Giovanni, il super burocrate di Agrigento

“Ha approfittato con piena coscienza della sua funzione pubblica per incassare tre tangenti dell'importo complessivo di almeno 7.500 euro, facendosele consegnare per strada o al ristorante, dopo avere preso, in un caso, l’accortezza di imporre al suo interlocutore di fare sparire il telefono per. Agrigentonotizie.it