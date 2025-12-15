Tre auto parcheggiate in strada in fiamme a Sesto Fiorentino

Nella notte a Sesto Fiorentino, tre auto parcheggiate in strada sono state avvolte dalle fiamme in viale Ariosto. L’incendio, segnalato intorno alle 4, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti e sollevato interrogativi sulle cause dell’incendio.

SESTO FIORENTINO – Auto in fiamme a Sesto Fiorentino. È successo in piena notte, intorno alle 4 quando ai vigii del fuoco è arrivata la segnalazione dell'episodio in viale Ariosto. Sul posto è stata inviata una squadra del distaccamento di Firenze Ovest con il supporto di un'autobotte, che hanno provveduto ad effettuare lo spegnimento dell'incendio che ha coinvolto 3 autovetture parcheggiate sulla pubblica via. Sul posto anche le forze dell'ordine.

