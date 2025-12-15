Tre anni da sfollati rientro da incubo Il palazzo del comune senza ascensore e finestre

Dopo tre anni di sfollamento, i residenti tornano nel loro palazzo, duramente danneggiato dall’incendio. L’edificio, privo di ascensore e con finestre rotte, è stato evacuato e rimesso a nuovo con sforzi personali. Un lungo percorso di attesa e ricostruzione che segna un nuovo inizio per chi ha vissuto mesi di incertezza e difficoltà.

© Romatoday.it - Tre anni da sfollati, rientro da incubo. Il palazzo del comune senza ascensore e finestre L'incendio, il palazzo evacuato. Tre anni e mezzo fuori dalle loro case, in alloggi lontani e fatiscenti che hanno dovuto rimettere a nuovo a proprie spese. Qualcuno ha addirittura preferito restare ospite da parenti e familiari, altri hanno scelto di andare in affitto altrove. Nel luglio scorso.