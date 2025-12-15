© Casertanews.it - Travolto dal muletto nel piazzale del cantiere, disposta l'autopsia

Sarà eseguita martedì 16 dicembre presso l’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania l’autopsia sul corpo di Nicola Garofalo, operaio 63enne di Casapesenna travolto da un muletto nel piazziale del cantiere del sito di stoccaggio Ecoballe in località Masseria del Re a Giugliano in Campania. Casertanews.it

