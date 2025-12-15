Travolto dal muletto nel piazzale del cantiere disposta l' autopsia su Nicola Garofalo

Martedì 16 dicembre si terrà presso l’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania l’autopsia sul corpo di Nicola Garofalo, 63enne di Casapesenna, vittima di un incidente sul lavoro avvenuto nel cantiere di Giugliano in Campania. L’operaio è stato travolto da un muletto nel piazzale del sito di stoccaggio Ecoballe.

