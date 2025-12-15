Travolta sullo scooter mentre va a scuola con un'amica | 18enne morta in un incidente a Rimini

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grave incidente si è verificato questa mattina a Santarcangelo di Romagna, coinvolgendo uno scooter con due giovani a bordo. Una ragazza di 18 anni è deceduta sul colpo, mentre l’amica, anch’ella a bordo, è rimasta ferita ed è attualmente ricoverata in prognosi riservata. L’incidente ha scosso la comunità locale.

L'incidente nella mattinata di oggi, 15 dicembre, a Santarcangelo di Romagna. La vittima viaggiava sul motorino insieme ad un'amica, ora ricoverata al Bufalini di Cesena in prognosi riservata. La conducente dell'auto è sotto choc. Fanpage.it

