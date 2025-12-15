Travolta a 18 anni da un’auto mentre va a scuola in scooter la tragedia di Martina Gnoli a Rimini | grave un’amica I dubbi sul sorpasso e la svolta fatale

Tragedia a Rimini: Martina Gnoli, 18 anni, è stata investita da un'auto mentre si recava a scuola in scooter, provocando gravi ferite a lei e a un’amica. L’incidente, ancora sotto indagine, solleva dubbi sul comportamento dell’automobilista e sulla dinamica dello scontro, mentre la comunità si stringe attorno alle vittime.

Stava sorpassando un’auto a bordo del suo scooter la 18enne Martina Gnoli quando, dopo un impatto con la vettura, è stata scaraventata a terra insieme a un’amica e compagna di classe che si trovava in sella con lei per andare a scuola. La giovanissima motociclista è morta sul colpo a Santarcangelo di Romagna, nel Riminese, mentre la coetanea è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Cesena dove si trova ancora in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Stando alla prima ricostruzione, l’incidente sarebbe avvenuto dopo una manovra avventata. La dinamica dell’incidente e i soccorsi. Open.online

