Travolge e uccide due 21enni a Brivio con il furgone 34enne a processo per duplice omicidio stradale

Krzysztof Jan Lewandowski, 34 anni, è stato rinviato a giudizio con il procedimento immediato per aver travolto e ucciso due giovani di 21 anni a Brivio. L'incidente ha avuto conseguenze tragiche, portando alla morte di Milena Marangon e Giorgia Cagliani.

È stato disposto il giudizio immediato per Krzysztof Jan Lewandowski, accusato del duplice omicidio stradale di Milena Marangon e Giorgia Cagliani. Il 34enne le ha travolte con il carro attrezzi lo scorso 20 settembre a Brivio (Lecco).