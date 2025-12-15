Trasloco di Natale al Re Mida arriva una nuova commedia natalizia
Il 20 dicembre alle 16.30, il Re Mida - Casa cultura ospiterà la nuova commedia natalizia “Trasloco di Natale” della compagnia Meraviglioso. L’evento promette di regalare un pomeriggio di divertimento e allegria, portando sul palco una storia coinvolgente ambientata nel periodo più magico dell’anno.
