Trasformazione digitale | oltre il 36% dei PC venduti in Italia è già AI-Ready

La trasformazione digitale accelera in Italia, con oltre il 36% dei PC venduti già pronti all'uso con intelligenza artificiale. L'integrazione dell'IA nei processi produttivi e formativi rappresenta un passo fondamentale per l'economia reale, come evidenziato nel tavolo tecnico organizzato presso il Senato della Repubblica, promosso dal Senatore Massimo Garavaglia.

(Tecnologia) - Il ruolo crescente dell'Intelligenza Artificiale (IA) nei processi produttivi e formativi è stato al centro del tavolo tecnico "Intelligenza artificiale – Economia reale", tenutosi nella Sala Isma presso il Senato della Repubblica su iniziativa del Senatore Massimo Garavaglia. L'evento ha offerto ad Acer l'occasione per ribadire la centralità della propria missione "Breaking barriers between people and technology", orientata allo sviluppo di iniziative per le Piccole e Medie Imprese (PMI) e il settore educativo. Nel corso dell'iniziativa è intervenuta Cristina Pez, Commercial Director B2B and Education di Acer EMEA, la quale ha fornito un quadro chiaro sull'avanzamento della trasformazione digitale nel mercato hardware. Iltempo.it

