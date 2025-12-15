Transizione verde da obbligo a opportunità

La transizione verde sta diventando una sfida imprescindibile per affrontare la crisi climatica, ma anche un'opportunità unica di trasformare il nostro modello di economia e società. Con coraggio e collaborazione, possiamo costruire un futuro più sostenibile, equo e resiliente, sfruttando le potenzialità di un cambiamento che può migliorare la qualità della vita di tutti.

"AFFRONTARE insieme con coraggio la crisi climatica non è solo necessario, ma rappresenta una grande occasione per rendere la nostra economia e la nostra società più a misura d’uomo e per questo più capaci di futuro. La coesione, per un’Italia che fa l’Italia, è un formidabile fattore produttivo". Ermete Realacci (in foto), presidente Symbola, Fondazione per le qualità italiane, fa il punto su quanto è stato fatto e quanto resta da fare in materia nel nostro Paese. "Come ha detto il Presidente Mattarella – spiega – bisogna cambiare il modo di guardare queste politiche. Non sono obblighi che derivano da un’autorità esterna, ma un modo per rendere più coesa la società e più competitiva l’economia. Quotidiano.net

