Tramvia possibili mesi di ritardo per le antiche mura di Firenze trovate FOTO
Durante i lavori per la linea della tramvia verso Bagno a Ripoli, sono stati scoperti reperti archeologici nelle antiche mura di Firenze in piazza Beccaria. Questa scoperta potrebbe comportare ritardi di diversi mesi nel progetto, richiedendo approfondite verifiche e interventi di tutela prima di poter proseguire con i lavori.
I reperti archeologici trovati in piazza Beccaria potrebbero causare ritardi di mesi ai cantieri della tramvia per la linea che porta a Bagno a Ripoli. Lo ha implicitamente confermato oggi anche la sindaca Sara Funaro, dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi. I ritrovamenti risalgono ad un paio. Firenzetoday.it
Le antiche mura di Firenze emerse in piazza Beccaria, foto 15 dicembre 2025
