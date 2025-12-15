Il trio Traindeville porta le sue canzoni da viaggio all’Enoteca del CSOA Forte Prenestino di Roma, domenica 21 dicembre, in occasione del Mercatino di Natale “Assaggi di Enotica”. Con Ludovica Valori, Paolo Camerini e Fabio Gammone, il gruppo propone un repertorio coinvolgente e suggestivo, perfetto per celebrare le festività in un’atmosfera conviviale.

© Romatoday.it - Traindeville in concerto per il Mercatino di Natale “Assaggi di Enotica”

