Tragico schianto nel Riminese | muore una ragazza di 18 anni

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di lunedì 15 dicembre lungo la Marecchiese, in provincia di Rimini, provocando la morte di una ragazza di 18 anni. L'incidente ha sconvolto la comunità locale, lasciando dietro di sé un senso di tristezza e sgomento.

Incidente mortale lungo la Marecchiese. Una giovanissima di 18 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella mattinata di lunedì 15 dicembre, in provincia di Rimini. Il sinistro si è verificato poco dopo le 7:45 lungo la strada provinciale Marecchiese, nel tratto che attraversa Sant'Ermete, frazione di Santarcangelo di Romagna. Scontro tra scooter e auto. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza viaggiava a bordo di uno scooter Honda SH 125 insieme a un'amica coetanea quando il mezzo si è scontrato violentemente con una Dacia Sandero, condotta da una donna.

