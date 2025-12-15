Tragico schianto a Rimini | scooter contro auto muore una 18enne

Un tragico incidente stradale si è verificato questa mattina a Sant'Ermete, nel Riminese, coinvolgendo uno scooter e un'auto. Purtroppo, ha perso la vita una ragazza di appena 18 anni, che si trovava a bordo del veicolo. L'incidente ha suscitato grande dolore nella comunità e ora sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica.

© Agi.it - Tragico schianto a Rimini: scooter contro auto, muore una 18enne AGI - Una ragazzina appena maggiorenne è morta questa mattina in un incidente stradale che si è verificato nel Riminese, a Sant'Ermete, attorno alle 7.45 lungo la strada provinciale 258. Secondo una prima ricostruzione, la vittima era in sella al suo scooter assieme a una coetanea quando, per cause da chiarire, il mezzo e' finito contro una Dacia Sandero guidata da una donna. La passeggera del motociclo è stata ricoverata in condizioni disperate al Bufalini di Cesena mentre per la conducente non c'è stato nulla da fare. La dinamica di quanto accaduto è in via di ricostruzione da parte della polizia Stradale, non si esclude che lo scooter possa aver compiuto un sorpasso azzardato. Agi.it Rimini incidente mortale sulla Marecchiese Incidente a Rimini, auto contro scooter: muore una ragazza di 18 anni, ferita l’amica. Stavano andando a scuola - La dinamica dello scontro al vaglio degli investigatori intervenuti ... ilrestodelcarlino.it

Rimini, tragico incidente mortale: una ragazza di 18 anni perde la vita in sella allo scooter a Sant’Ermete - Incidente stradale mortale questa mattina a Sant’Ermete sulla Strada Provinciale 258 a Sant’Ermete. corriereromagna.it

