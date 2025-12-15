Tragedia infinita autobus con studenti precipita in un dirupo | almeno 17 morti

Una tragedia scuote la Colombia: un autobus con studenti delle scuole superiori è uscito di strada e precipitato in un dirupo nel nordest del Paese, provocando almeno 17 vittime. L’incidente rappresenta un lutto grave per l’intera comunità e il mondo dell’istruzione.

Una tragedia che scuote la Colombia e colpisce il mondo della scuola. Un autobus con a bordo un gruppo di studenti delle scuole superiori è uscito di strada ed è precipitato in un dirupo nel nordest del Paese, causando almeno 17 vittime. Il bilancio è ancora provvisorio, mentre le autorità locali proseguono le operazioni di soccorso e di accertamento. L'incidente è avvenuto intorno alle 5:40 del mattino lungo la strada che collega i comuni di Remedios e Saragozza, nel dipartimento di Antioquia, nei pressi del municipio di Segovia. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo avrebbe perso il controllo finendo in un burrone profondo circa 80 metri.

