Tragedia in piazza del Plebiscito | uomo si lancia da un ballatoio e muore

Una tragedia si è verificata questa mattina nel cuore di Napoli, in piazza del Plebiscito. Un uomo si è lanciato da un ballatoio nei pressi dell’ascensore di via Acton, provocando il suo decesso. L’incidente ha suscitato grande scalpore in una delle zone più affollate e simboliche della città.

© 2anews.it - Tragedia in piazza del Plebiscito: uomo si lancia da un ballatoio e muore Il dramma si è consumato questa mattina nel centro di Napoli, in una zona molto trafficata nei pressi dell’ascensore di via Acton, alle spalle di Piazza del Plebiscito. La vittima avrebbe circa 50 anni. Indagini in corso. Mattinata drammatica nel cuore di Napoli, dove un uomo ha perso la vita dopo essersi lanciato da un . 2anews.it Tragedia a Napoli, uomo suicida in piazza Plebiscito Tragedia a Napoli, un uomo si lancia nel vuoto davanti a centinaia di persone - Suicidio in piazza del Plebiscito a Napoli: un uomo di circa 50 anni si è lanciato nel vuoto davanti a centinaia di persone ... notizie.it

Tragedia a Napoli: uomo si getta nel vuoto da Piazza Plebiscito - Una tragedia ha scosso questa mattina il centro di Napoli, in particolare l’area adiacente a Piazza Plebiscito. vocedinapoli.it

Tragedia in piazza Plebiscito a Napoli: un uomo si è lanciato nel vuoto su via Acton - facebook.com facebook