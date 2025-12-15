Tragedia in piazza del Plebiscito un uomo si toglie la vita precipitando su via Acton

Una tragedia si è verificata in piazza del Plebiscito, dove un uomo ha deciso di togliersi la vita, precipitando su via Acton. L'incidente è avvenuto recentemente nei pressi dell'ascensore che collega a via Cesario Console, lasciando la comunità sconvolta.

Un uomo si è tolto la vita poco fa lanciandosi da piazza del Plebiscito, schiantandosi al suolo su via Acton nei pressi dell'ascensore che conduce su via Cesario Console. Sul posto la scientifica per i rilievi e per ascoltare i testimoni che hanno assistito alla tragedia. L'identità dell'uomo. Napolitoday.it Napoli - La città impacchettata (29.08.14) Tragedia a Piazza Plebiscito: uomo muore dopo un volo da un ballatoio - Un uomo, probabilmente giovane secondo le prime informazioni, è morto dopo essersi lanciato da un ballatoio tra piazza Plebiscito e via Acton. msn.com

Napoli, uomo si suicida in piazza del Plebiscito - Un uomo, forse un giovane secondo le prime notizie, si è suicidato questa mattina in centro a Napoli. msn.com

