Tragedia a Rimini | 18enne muore in scooter andando a scuola

Una tragica fatalità si è verificata a Rimini, dove un’18enne ha perso la vita in un incidente in scooter mentre si recava a scuola. La giovane, residente a Santarcangelo di Romagna, e un’altra ragazza sono state coinvolte nell’incidente, quest’ultima ricoverata in condizioni riservate. La comunità è sconvolta da questa perdita improvvisa.

© Ilgiornale.it - Tragedia a Rimini: 18enne muore in scooter andando a scuola Una ragazza di 18 anni residente a Santarcangelo di Romagna (Rimini) è deceduta e una coetanea è ricoverata in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita, al Bufalini di Cesena. Le due ragazze sono rimaste coinvolte in un incidente stradale, avvenuto intorno alle 7.30 sulla Marecchiese nel comune di Santarcangelo, mentre andavano a scuola. Viaggiavano a bordo di un ciclomotore Honda SH 125 ed erano in fase di sorpasso quando sono state travolte da un'auto condotta da una donna di 46 anni. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale di Rimini, intervenuta insieme ai soccorritori del 118 dell'Ausl Romagna, lo scooter stava sorpassando una vettura quando è stato travolto dalla donna alla guida di una Dacia Sandero che svoltava sulla sua sinistra. Ilgiornale.it Rimini, tragedia sulla via Tolemaide: 54enne muore in scontro auto-scooter Incidente a Rimini, auto contro scooter: muore una ragazza di 18 anni, ferita l’amica. Stavano andando a scuola - La dinamica dello scontro al vaglio degli investigatori intervenuti ... ilrestodelcarlino.it

Schianto tra auto e moto, muore una 18enne mentre andava a scuola - (ANSA) – RIMINI, 15 DIC – Una ragazza di 18 anni residente a Santarcangelo di Romagna (Rimini) è deceduta e una coetanea è ricoverata in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita, al Bufalini di ... msn.com

