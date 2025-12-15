Tragedia a Pozzuoli muore un sedicenne

Una tragedia ha sconvolto Pozzuoli questa mattina, quando un incidente stradale ha causato la morte di un ragazzo di 16 anni, residente a Marano. L'incidente ha suscitato grande dolore e sgomento nella comunità, lasciando senza parole amici e familiari del giovane, la cui vita è stata improvvisamente spezzata.

Tragedia questa mattina a Pozzuoli, dove un drammatico incidente stradale ha spezzato la vita di uno studente di 16 anni, residente a Marano. Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter insieme a un amico 17enne di Bacoli, rimasto gravemente ferito e attualmente ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale Santa Maria delle Grazie.

