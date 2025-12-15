Tragedia a Paroletta il 91enne morto carbonizzato stava tentando di accendere la stufa

Una tragedia si è consumata a Paroletta, dove un uomo di 91 anni è stato trovato morto carbonizzato all’interno della sua abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano avrebbe tentato di accendere la stufa, probabilmente usando della benzina, causando un incendio fatale nella mattinata di lunedì 15 dicembre.

Sarebbe stato il figlio a trovare il padre all'interno.