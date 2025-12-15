Tragedia a Los Angeles trovati senza vita il regista Rob Reiner e sua moglie

Una tragica scoperta scuote Los Angeles: il regista Rob Reiner, 78 anni, e sua moglie Michele Singer, 68, sono stati trovati senza vita nella loro abitazione. La notizia ha suscitato sgomento e incredulità, lasciando la comunità e i familiari profondamente colpiti da questa perdita improvvisa.

Il regista Rob Reiner, 78 anni, e sua moglie Michele Singer, 68, Reiner sono stati trovati morti nella loro villa a Los Angeles. I corpi, riferiscono i media, riportato lacerazioni compatibili con un coltello. La Divisione Rapine e Omicidi del Dipartimento di Polizia di Los Angeles sta ancora indagando. Secondo quanto riferisce Tmz, l'allarme è stato dato verso le 15.30 ora locale.

Il regista e attore, noto per Harry, ti presento Sally", e sua moglie sono stati trovati morti nella loro villa a Brentwood, nella California meridionale.

