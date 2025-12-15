Traffico Roma del 15-12-2025 ore 20 | 30
Traffico intenso a Roma il 15 dicembre 2025 alle 20:30, a causa di numerosi incidenti e lavori in corso. Code e rallentamenti interessano diverse arterie principali, tra cui la tangenziale, via Salaria, via Flaminia e la Pontina. La situazione è aggravata dall’atteso evento allo stadio Olimpico, con conseguenti difficoltà di parcheggio e circolazione.
Luceverde Roma Buonasera code per incidente sono segnalate sulla tangenziale lunghe Code in direzione dello Stadio Olimpico tra il bivio per la Roma L'Aquila e via dei Campi Sportivi ma ci sono code anche in direzione di San Giovanni 3 Tor di Quinto e viale della Moschea Code in entrata in città sulla via Flaminia tra Saxa Rubra e via dei Due Ponti e poi sulla via Salaria aeroporto dell'Urbe e la tangenziale auto in fila per traffico è un incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Casilina e la Tiburtina incidente con code anche in internet all' Aurelia e la Roma Fiumicino e poi c'è la situazione sulla via Pontina dove è a seguito di un incidente che ha visto coinvolti mezzi pesanti da diverse ore ci sono lunghe code tra Spinaceto e Castel Romano verso Latina e tra Pomezia e Castel Romano direzione Roma Intanto in attesa dell'incontro Roma Como allo stadio Olimpico ha previsto per le 20:45 aumenta il traffico in l'area del Foro Italico inevitabili Dunque rallentamenti e le difficoltà di parcheggio da Massimo veschi è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. Romadailynews.it
Uomo percorre la corsia d’emergenza in monopattino elettrico ??????
