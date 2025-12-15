Il traffico a Roma il 15 dicembre 2025 alle 18:30 presenta code e rallentamenti, in particolare sulla via Pontina a causa di un incidente con mezzi pesanti, e sul raccordo anulare nel quadrante sud-est. Sono stati attivati nuovi autovelox sulla tangenziale est, mentre le strade in uscita dalla città mostrano traffico intenso e rallentamenti.

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-12-2025 ore 18:30

Luceverde Roma Buonasera In primo piano la situazione sulla via Pontina dove a seguito di un incidente che ha visto coinvolti mezzi pesanti da diverse ore ci sono lunghe code nelle due direzioni Esattamente tra il raccordo anulare Castel Romano verso Latina e tra Pomezia e Castel Romano direzione Roma trafficato con code a tratti anche il raccordo anulare soprattutto nel quadrante sud-est traffico intenso rallentato poi su Gran parte delle strade in uscita da Roma e sulla tangenziale abbiamo code per incidente tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico e tre Corso di Francia e via dei Campi Sportivi direzione San Giovanni è a proposito di tangenziale Vi ricordo che sono entrati in funzione oggi lunedì 15 dicembre i velox fissi per il rilevamento della velocità sulla tangenziale est nel tratto di via del Foro Italico ma anche su Viale Isacco Newton il limite di velocità nei punti in cui sono entrati sono i rilevatori è di 70 km orari multe da 42 a 845 con decurtazione di punti e in sospensione della patente in caso di infrazione da Massimo peschi per il momento è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. Romadailynews.it

Uomo percorre la corsia d’emergenza in monopattino elettrico ??????

Traffico Roma del 15-12-2025 ore 18:30 - Luceverde Roma Buonasera In primo piano la situazione sulla via Pontina dove a seguito di un incidente che ha visto coinvolti mezzi pesanti da diverse ore ... romadailynews.it