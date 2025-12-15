Traffico Roma del 15-12-2025 ore 16 | 30

Il 15 dicembre 2025 a Roma entrano in vigore i nuovi velox fissi sulla Tangenziale Est e Viale Isacco Newton, con limiti di 70 km/h e sanzioni fino a 85 euro. Si prevedono congestioni, soprattutto in zona Olimpico per la partita Roma-Como, mentre sono attive navette gratuite per agevolare gli spostamenti durante le festività natalizie.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sono entrati in vigore o lunedì 15 dicembre i velox fissi per il rilevamento della velocità sulla tangenziale est nel tempo di via del Foro Italico e su Viale Isacco Newton il limite di velocità nei punti in cui sono in funzione i rilevatori è di 70 km orari multe da 42 a €85 con decurtazione di punti e sospensione della patente in caso di infrazione questa sera alle 20:45 all'Olimpico Roma Como partita valida per la quindicesima giornata di Serie A Come di consueto È previsto un notevole aumento del traffico nella zona dello stadio e sulle strade di accesso all'area del Foro Italico con inevitabili disagi già in queste ore e in questo periodo natalizio Vi ricordo sono attive tre navette gratuite per agevolare gli spostamenti dei cittadini centro sono previste due linee frittella uno che collega Piazza dei Cinquecento con largo Chigi e la 2 che parte da Piazzale dei Partigiani ovverosia dalla stazione Ostiense era anch'essa Largo Chigi le due linee sono attive tutti i giorni dalle 9 alle 21 dalle 22:30 di questa sera rimarrà chiusa al traffico via del Tritone piazza Barberini lago del Tritone per lavori e riapertura domani mattina alle 5:30 https:storage. Romadailynews.it

