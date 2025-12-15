Traffico Roma del 15-12-2025 ore 14 | 30

Il traffico a Roma il 15 dicembre 2025 è intensificato a causa dell'incontro di calcio tra Roma e Como all'Olimpico. Sono in vigore divieti di sosta, chiusure e restrizioni al traffico per gestire l'afflusso degli spettatori. Inoltre, sono attivi i dispositivi di velocità con sanzioni sulla tangenziale e in viale Newton, mentre le ZTL sono temporaneamente estese per il piano di Natale.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità all'Olimpico dalle 20:45 è in programma l'incontro di calcio Roma Como per il campionato di Serie A nell'area del Foro Italico è già in vigore il piano viabilità con i divieti di sosta temporanei chiusure al traffico della fase di afflusso degli spettatori e nel dopo partita per raggiungere lo stadio anche 18 linee del trasporto pubblico tangenziale viale Newton sono in funzione da oggi velox per il rilievo della velocità con sanzioni per chi non rispetta i limiti sulla tangenziale due dispositivi sono nel tratto di via del Foro Italico sia in direzione San Giovanni sia verso l'olimpico in viale Newton due velox si trovano all'altezza di Vicolo di Papa Leone Anche oggi le ZTL di centro e Tridente ed non autorizzati fino alle 20 per il piano di Natale

