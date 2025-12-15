Traffico Roma del 15-12-2025 ore 11 | 30

Traffico intenso a Roma il 15 dicembre 2025 alle 11:30, con code e rallentamenti su diverse arterie come il Grande Raccordo Anulare, la Cassia, la Salaria, la Tiburtina e la Pontina. Segnalati inoltre nuovi velox sulla tangenziale est e viale Newton per il controllo della velocità.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul grande raccordo anulare code a tratti per traffico intenso tra i vincoli Casilina e Ardeatina In entrambe le direzioni e tra salari e Nomentana in carreggiata interna è sempre in carreggiata interna 3023 gli svincoli Laurentina Roma Fiumicino code di un km sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e l'allacciamento con il raccordo in direzione raccordo code sulla A24 da Tor Cervara alla tangenziale est traffico intenso sulla Cassia Salaria Tiburtina e Pontina in direzione centro infine segnaliamo che tu la tangenziale est e viale Newton entro in funzione da oggi i velox per il rilievo della velocità con sanzioni per chi non rispetta limiti

Uomo percorre la corsia d’emergenza in monopattino elettrico ??????

