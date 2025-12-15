Traffico Roma del 15-12-2025 ore 08 | 30

Il traffico a Roma il 15 dicembre 2025 alle ore 08:30 presenta numerosi disagi, con code di oltre un chilometro sulla diramazione Roma Nord e sull'anello del GRA a causa di incidenti e traffico intenso. Le principali arterie e le strade consolari registrano rallentamenti e congestioni, influenzando la circolazione in tutta la città.

Luceverde Roma trovati 1 km di coda sulla diramazione Roma nord per un incidente tra Castelnuovo di Porto è Settebagni in direzione Roma in coda il traffico sul Grande Raccordo Anulare carreggiata interna dalla Caterina l'abbia e su quella esterna tra la Prenestina e la Tiburtina auto in fila sull'intero percorso del tratto Urbano della A24 roma-teramo in direzione della tangenziale a complicare la situazione un incidente avvenuto tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale sulla stessa tangenziale est e incolonnamenti da via Tiburtina e via dei Campi Sportivi per traffico intenso in direzione stadio file in entrata ma sulle maggiori consolari sempre a causa del traffico intenso code per traffico intenso sulla via del mare e sulla via Cristoforo Colombo a partire da Acilia in direzione Roma Centro la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. Romadailynews.it

